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Philips Avent2-i-1 termopude

SCF258/02

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Hjælper med at stimulere og lindre

Philips Avent SCF258/02 stimulerer og lindrer.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Til at stimulere tilstrømningen af brystmælk før amning

Hjælper med at stimulere og lindre

  • Stimulerer og lindrer

  • Varm eller kold brug

  • 2 stk.

Kold brug - for at lindre ømme eller overfyldte bryster

Kold brug - for at lindre ømme eller overfyldte bryster

For at lindre ømme eller overfyldte bryster. Opbevar den i køleskab eller fryser. Brug altid med omslag.

Udviklet i samarbejde med amningsekspert

Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.

Omslag medfølger

Omslag medfølger

For større komfort på huden

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 