Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hjælper med at stimulere og lindre
Philips Avent SCF258/02 stimulerer og lindrer.
Stimulerer og lindrer
Varm eller kold brug
2 stk.
For at lindre ømme eller overfyldte bryster. Opbevar den i køleskab eller fryser. Brug altid med omslag.
Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.
For større komfort på huden
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.