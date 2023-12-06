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30 dages fortrydelsesret
Ekstra fast sut
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2
18 m+
Ekstra store lufthuller ventilerer din babys hud, så den er mere tør, mens babyen bruger sutten.
Ekstra fast sut respekterer den naturlige form af ganen, tænderne og tandkødet.
Vi foretog et samvittighedsfuldt valg mht. silikonematerialet til vores ultra soft- og ultra air-sutter, da det er et sikkert og inaktivt materiale med udbredt anvendelse til medicinske formål, fri for farlige kemikalier, endokrinaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.
4.7
ud af 5
308
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Test23
06/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fordele
Bra runt munnen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fordele
Passformen
Ulemper
Ingen nackdel.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fordele
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Ulemper
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.