ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde

Philips Avent ultra airsut

SCF349/22

4.7
| (308) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Lader dit barns hud ånde
Berolig med behagelig luft. Philips Avent ultra air-sut har ekstra store lufthuller for at holde babyens hud tør. Den har en ekstra fast sut for voksende tænder og gummer. Fås i forskellige farver og designs.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Designet til at berolige babyerne, når de får tænder

Lader dit barns hud ånde

  • Ekstra fast sut

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • Pakke med 2

  • 18 m+

Lader babyens hud ånde

Lader babyens hud ånde

Ekstra store lufthuller ventilerer din babys hud, så den er mere tør, mens babyen bruger sutten.

Ekstra fast sut

Ekstra fast sut

Ekstra fast sut respekterer den naturlige form af ganen, tænderne og tandkødet.

Sut fremstillet af 100 % silikone, der også kan anvendes til fødevarer

Sut fremstillet af 100 % silikone, der også kan anvendes til fødevarer

Vi foretog et samvittighedsfuldt valg mht. silikonematerialet til vores ultra soft- og ultra air-sutter, da det er et sikkert og inaktivt materiale med udbredt anvendelse til medicinske formål, fri for farlige kemikalier, endokrinaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

308

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fordele

Bra runt munnen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fordele

Passformen

Ulemper

Ingen nackdel.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fordele

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Ulemper

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.