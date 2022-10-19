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Opvarmer jævnt, uden varme områder
Opvarmer hurtigt
Skånsom optøning
Holde varm-funktion
Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.
Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.
Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.
4.1
ud af 5
165
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Stormen
19/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Meget nem i hverdagsbrug
Alt i alt en rigtig god oplevelse med flaskevarmeren. Den fylder ikke meget på bordet eller i weekend tasken for den sags skyld. Og netop derfor er vi også meget glade for at kunne nemt tage den med på weekend tur i sommerhuset uden at bekymre sig om at skulle stå med en gryde vand og varme flasker. Den er nem at sætte op og pakke sammen. Og de 3 min det tager at varme mælken op passer nogenlunde alt efter hvor meget der skal varmes. Varmholde funktionen er genial til de gange hvor spisning bliver afbrudt at et bleskifte eller en træls bøvs der ikke vil komme op.
Fordele
Nem håndtering og fylder ikke meget
Ulemper
Ville være genialt hvis den var på batterier
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Zibzab
19/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Super effektiv
Den varmer hurtig op, hvilket er super dejligt om natten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
18/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Godt tilfreds
Vi har været godt tilfreds med flaskevarmeren. Det har passet vores behov godt og varmen flasken hurtigt op. Den er desuden nem at rengøre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden