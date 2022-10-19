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  • Hurtig og ensartet opvarmning
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  • Hurtig og ensartet opvarmning
  • Hurtig og ensartet opvarmning
  • Hurtig og ensartet opvarmning
  • Hurtig og ensartet opvarmning

Philips Avent AdvancedHurtig flaskevarmer

SCF355/07

4.1
| (165) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Hurtig og ensartet opvarmning
Når det er tid til, at dit spædbarn skal have mad igen, kan du forsigtigt varme mælken eller maden op på 3 minutter. Den opvarmes gradvist og ensartet for at undgå steder med høje temperaturer. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling og kan også bruges til at opvarme babymad.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Opvarmer ensartet på blot 3 minutter

Hurtig og ensartet opvarmning

  • Opvarmer jævnt, uden varme områder

  • Opvarmer hurtigt

  • Skånsom optøning

  • Holde varm-funktion

Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.

Opvarmer hurtigt og jævnt

Opvarmer hurtigt og jævnt

Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

165

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

19/10/2022

Danmark

Danmark

Meget nem i hverdagsbrug

Alt i alt en rigtig god oplevelse med flaskevarmeren. Den fylder ikke meget på bordet eller i weekend tasken for den sags skyld. Og netop derfor er vi også meget glade for at kunne nemt tage den med på weekend tur i sommerhuset uden at bekymre sig om at skulle stå med en gryde vand og varme flasker. Den er nem at sætte op og pakke sammen. Og de 3 min det tager at varme mælken op passer nogenlunde alt efter hvor meget der skal varmes. Varmholde funktionen er genial til de gange hvor spisning bliver afbrudt at et bleskifte eller en træls bøvs der ikke vil komme op.

Fordele

Nem håndtering og fylder ikke meget

Ulemper

Ville være genialt hvis den var på batterier

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

19/10/2022

Danmark

Danmark

Super effektiv

Den varmer hurtig op, hvilket er super dejligt om natten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

18/10/2022

Danmark

Danmark

Godt tilfreds

Vi har været godt tilfreds med flaskevarmeren. Det har passet vores behov godt og varmen flasken hurtigt op. Den er desuden nem at rengøre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske

  2. Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.

  3. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden