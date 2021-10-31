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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Med knap, der lyser i mørket
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2
0-6 m
Ekstra store lufthuller ventilerer din babys hud, så den er mere tør, mens babyen bruger sutten.
Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
Brug ultra airs knap, der lyser i mørket, til hurtigt at finde din babys sut uden at skulle tænde lyset.
4.7
ud af 5
343
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
31/10/2021
Danmark
The best on the market
Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.
Fordele
Really good quality.
Ulemper
The kids wont use from other brands anymore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Fordele
Bra form på sugdelen
Ulemper
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Fordele
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter.
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.