ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde

Philips Avent Pacifierultra air nighttime

SCF376/30

4.7
| (343) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
Lader dit barns hud ånde
Beroligende og åndbar med store lufthuller. 9 ud af 10 forældre er enige: Philips Avent ultra air-sutter er behagelige for mit barn.** Og de lyser i mørke, så det altid er nemt at finde komfort og lindring. Nu 80 % plantebaseret.*
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nem at finde i mørke

Lader dit barns hud ånde

  • Hætte, som lyser i mørket

  • BPA-fri

  • Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*

  • 6-18 m

Ekstra store lufthuller lader din babys hud ånde

Ekstra store lufthuller lader din babys hud ånde

Huller i skjoldet giver luft til din babys hud og holder den tør for at opnå ultimativ beroligende komfort.

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

343

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

1

31/10/2021

Danmark

Danmark

The best on the market

Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.

Fordele

Really good quality.

Ulemper

The kids wont use from other brands anymore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Fordele

Bra form på sugdelen

Ulemper

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Fordele

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).

  2. Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).

  3. forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  4. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.

  5. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.