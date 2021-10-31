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30 dages fortrydelsesret
Hætte, som lyser i mørket
BPA-fri
Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*
6-18 m
Huller i skjoldet giver luft til din babys hud og holder den tør for at opnå ultimativ beroligende komfort.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.
4.7
ud af 5
343
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
31/10/2021
Danmark
The best on the market
Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.
Fordele
Really good quality.
Ulemper
The kids wont use from other brands anymore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultra air SCF376/11 sut
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Fordele
Bra form på sugdelen
Ulemper
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Fordele
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF376/18 nappattrapp
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).
Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).
forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.