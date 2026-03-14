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Gratis fragt fra 300 DKK
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Ny
Pumpen i professionel kvalitet efterligner babyens drikkerytme
Gennemsigtige kopper med indvendigt lys
Nem at rengøre og samle med få dele
Passer til 99 % af alle mødre
Unikt SkinSense-skjold
Vores første bærbare brystpumpe har ydeevne i professionel kvalitet i en let model, der sidder behageligt i din bh. Uanset hvor du tager hen, kan den tage med dig. På sofaen, ved dit skrivebord, eller mens du går en tur. Din tid. Dit valg.
I modsætning til andre bærbare pumper skal der ikke vælges mellem frihed og effektivitet. Vores motor har en ydeevne i professionel kvalitet, og som mere ligner en traditionel pumpe – med den ekstra bonus at den er bærbar. Genopladelige batterier gør det nemt at pumpe diskret overalt.
Vores første bærbare pumpe efterligner babyens naturlige drikkerytme, hvilket gør den op til 2 gange hurtigere end de fleste andre bærbare pumper**. Når alt kommer til alt, ved babyer bedst, hvordan de drikker fra brystet! Derfor har vi designet den med det formål at hjælpe dig med at få den bedste mælkeproduktion, samtidig med at du sparer dyrebar tid.
4.4
ud af 5
24
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Fordele
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Effektiviteten er relateret til produktets tekniske ydeevne.
Henviser til frekvensen af pumpens sugefrekvens.