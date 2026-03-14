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  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
  • Hav hænderne fri. Spar tid.
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Ny

Philips Avent Single Electric Breast PumpHåndfri og bærbar Natural Care-enhed

SCF494/11

4.4
| (24) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hav hænderne fri. Spar tid.
Din baby og tid er dyrebare. Hold hænderne fri med den håndfri og bærbare Philips Avent Natural Care-brystpumpe. Den er designet til at efterligne din babys drikkerytme og leverer ydelse i professionel kvalitet i et diskret, spildsikkert design
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Efterligner babyens drikkerytme

Hav hænderne fri. Spar tid.

  • Pumpen i professionel kvalitet efterligner babyens drikkerytme

  • Gennemsigtige kopper med indvendigt lys

  • Nem at rengøre og samle med få dele

  • Passer til 99 % af alle mødre

  • Unikt SkinSense-skjold

Friheden til at pumpe hvor som helst

Friheden til at pumpe hvor som helst

Vores første bærbare brystpumpe har ydeevne i professionel kvalitet i en let model, der sidder behageligt i din bh. Uanset hvor du tager hen, kan den tage med dig. På sofaen, ved dit skrivebord, eller mens du går en tur. Din tid. Dit valg.

Ydeevne i professionel kvalitet, bærbar form

Ydeevne i professionel kvalitet, bærbar form

I modsætning til andre bærbare pumper skal der ikke vælges mellem frihed og effektivitet. Vores motor har en ydeevne i professionel kvalitet, og som mere ligner en traditionel pumpe – med den ekstra bonus at den er bærbar. Genopladelige batterier gør det nemt at pumpe diskret overalt.

Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

Vores første bærbare pumpe efterligner babyens naturlige drikkerytme, hvilket gør den op til 2 gange hurtigere end de fleste andre bærbare pumper**. Når alt kommer til alt, ved babyer bedst, hvordan de drikker fra brystet! Derfor har vi designet den med det formål at hjælpe dig med at få den bedste mælkeproduktion, samtidig med at du sparer dyrebar tid.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

24

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Fordele

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Denne anmeldelse blev foretaget for Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Effektiviteten er relateret til produktets tekniske ydeevne.

  2. Henviser til frekvensen af pumpens sugefrekvens.