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  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten
  • Hygiejne på farten

Udgået

Philips AventIkke-dekoreret bæger

SCF600/12

1.7
| (6) Anmeldelser
Hygiejne på farten
Philips AVENT-drikkekoppen til småbørn er den nemme overgang fra sutteflaske til almindelig kop. Klik-låget holder drikketuden ren hele tiden, også på farten. Den er utrolig drypfri, uanset om den bliver rystet eller kastet op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af
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Ingen spild, nem brug

Hygiejne på farten

  • 200 ml

  • 6 m+ blød drikketud

  • Med hanke

Blød drikketud med patenteret, drypfri ventil

Blød drikketud med patenteret, drypfri ventil

Den patenterede ventil i Philips Avent-koppen med drikketud kontrollerer gennemstrømningen og forhindrer spild, også selvom den vendes på hovedet eller ligger på siden

Blød, fleksibel drikketud, der gør det nemt at tage det første skridt

Blød, fleksibel drikketud, der gør det nemt at tage det første skridt

Den bløde, fleksible drikketud er ideel til overgangen fra bryst eller flaske til bæger

Hankene er udformet, så små hænder nemt kan gribe fat

Hankene er udformet, så små hænder nemt kan gribe fat

Hankene er særligt konturformede, så små hænder nemt kan gribe fat i dem. Håndtagene er nemme at sætte på og fjerne, så bægeret kan bruges med eller uden håndtag

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Anmeldelser

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1.7

ud af 5

6

Anmeldelser

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

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