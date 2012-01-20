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Udgået
SCF600/12
200 ml
6 m+ blød drikketud
Med hanke
Den patenterede ventil i Philips Avent-koppen med drikketud kontrollerer gennemstrømningen og forhindrer spild, også selvom den vendes på hovedet eller ligger på siden
Den bløde, fleksible drikketud er ideel til overgangen fra bryst eller flaske til bæger
Hankene er særligt konturformede, så små hænder nemt kan gribe fat i dem. Håndtagene er nemme at sætte på og fjerne, så bægeret kan bruges med eller uden håndtag
1.7
ud af 5
6
Anmeldelser
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters