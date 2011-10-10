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Udgået
Hygiejne på farten
Denne Philips AVENT-kop til hurtigere gennemløb er ideel til aktive småbørn. Den er utroligt drypfri, uanset om den bliver rystet eller smidt op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af. Koppen har et klik-låg og en smart sideclip, så den kan sættes fast i et bælte eller på en klapvogn.
340 ml
18 m+ sports-drikketud
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
Drikketuden tåler bid og har et hurtigere gennemløb, og bægret har større kapacitet til aktive babyer
Med klik-låget er du altid sikker på, at hygiejnen er i orden, og at drikketuden holdes ren, når du er på farten.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Beker voor peuters
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Toddler Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Toddler Cup