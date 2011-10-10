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Udgået

Philips AventIkke-dekoreret bæger

SCF604/11

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Hygiejne på farten

Denne Philips AVENT-kop til hurtigere gennemløb er ideel til aktive småbørn. Den er utroligt drypfri, uanset om den bliver rystet eller smidt op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af. Koppen har et klik-låg og en smart sideclip, så den kan sættes fast i et bælte eller på en klapvogn.

Se alle fordele

Intet spild, hurtigt udløb

Hygiejne på farten

  • 340 ml

  • 18 m+ sports-drikketud

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.

Hurtigere gennemløb og drikketud, der tåler bid

Hurtigere gennemløb og drikketud, der tåler bid

Drikketuden tåler bid og har et hurtigere gennemløb, og bægret har større kapacitet til aktive babyer

Klik-låg holder drikketuden ren

Klik-låg holder drikketuden ren

Med klik-låget er du altid sikker på, at hygiejnen er i orden, og at drikketuden holdes ren, når du er på farten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Beker voor peuters

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Toddler Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF604/11 Toddler Cup

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