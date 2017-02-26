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Udgået

Philips Avent AirflexClassic-sutteflaske

SCF640/37

4.3
| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Sund og aktiv madning
Philips Avent Airflex-sutteflasken bruger den unikke Avent Airflex-sut, som fremmer sund, aktiv madning og arbejder sammen med dit barns naturlige spiserytme. Airflex-sutten gør det nemmere for dit barn at skifte mellem bryst og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Sund og aktiv madning

  • 3 sutteflasker

  • 125 ml

  • Sut designet til nyfødte

  • 0 m+

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske

Indbygget Airflex-ventil

Indbygget Airflex-ventil

Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-alderen har spædbørn, der mades med Avent-flasken, mindre kolik end spædbørn, der mades med en traditionel sutteflaske. (www.philips.com/Avent).

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 