Bonjour, Vous avez bien fait de nous contacter. Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez ces problèmes avec notre tétine. Ce problème peut venir du type de lait utilisé. S'il est trop épais, avec la succion, il est possible que cela force et élargisse le trou. Je vous conseille alors un lait moins épais. Aussi, je vous invite également à vérifier si la tétine est bien adaptée à la bouche et l'âge de votre enfant. Pour cela, je vous invite à contacter notre service client au 01 57 32 40 51, ou bien via mail, chat ou les réseaux sociaux ! Je vous souhaite une agréable journée, Bien cordialement, Romain, Votre Conseiller Philips.