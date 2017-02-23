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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventClassic-sutteflaske

SCF680/27

4.3
| (60) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Mødre har sat deres lid til vores Classic-sutteflaske i 30 år, og den er fortsat mange mødres foretrukne valg. Den er udviklet til at give en behagelig og nem oplevelse med madning, og det er klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Pålidelig i 30 år

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 2 flasker

  • 125 ml

  • Sut designet til nyfødte

  • 0 m+

Nem at få fat på takket være den unikke ventil på sutten

Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så forspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Ergonomisk form for maksimal komfort

Ergonomisk form for maksimal komfort

Med sin unikke form er sutteflasken nem at holde og gribe i alle retninger for maksimal komfort, selv for barnets små hænder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

60

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.