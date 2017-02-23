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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventAnti-koliksutteflaske

SCF810/17

4.3
| (60) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Vores anti-kolikflaske er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag, samtidig med at afbrydelser i madningen reduceres. Med den indbyggede anti-kolikventil føres luft væk fra din babys mave.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Designet til uafbrudt madning

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 1 flaske

  • 125 ml

  • Sut med gennemløb til nyfødte

  • 0 m+

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

60

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.

  3. Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.

  4. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.