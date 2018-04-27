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  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning
  • Sund dampning, nem blendning

Advanced2-i-1 dampblender

SCF870/21

4.1
| (223) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Sund dampning, nem blendning
Tilbered nem og nærende hjemmelavet babymad med Philips Avent 2-i-1 dampblender. Damp først frugt, grøntsager, fisk eller kød, og løft og vend derefter skålen for at blende, uden at du behøver flytte maden.
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Sund babyfoodprocessor til nærende babymåltider

Sund dampning, nem blendning

  • Sund dampning

  • Damp og blend i samme glas

  • Nem at bruge og rengøre

  • Råd om fravænning og opskrifter

Unik måde til damptilberedning af sund mad

Unik måde til damptilberedning af sund mad

Dampning er en sund måde at lave mad på. Vores unikke teknologi lader dampen cirkulere opad fra bunden, således at alle ingredienserne tilberedes ensartet uden at koge. Alt det gode, teksturen og væsken bevares til blendningen.

Fra dampning til blendning – det hele i ét praktisk glas

Fra dampning til blendning – det hele i ét praktisk glas

Du finder alt det, du skal bruge for at tilberede sund babymad, i ét enkelt glas. Når ingredienserne er dampet, er alt, du skal gøre, at løfte glasset, vende det, låse det fast – og blende indholdet til den ønskede konsistens.

Fra pureret til klumpet – til alle trin på vejen

Fra pureret til klumpet – til alle trin på vejen

Fra meget fint blendede frugter og grøntsager til kombinationer af ingredienser med kød, fisk og bælgfrugter og nu endelig med mulighed for mere klumpede konsistenser. Vores 2-i-1 babyfoodprocessor til sund mad hjælper med at tilberede varieret mad til alle trin ifm. fravænning og madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

223

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

27/04/2018

Sverige

Sverige

Toppen produkt för alla mammor

Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

25/08/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd

Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

23/08/2017

Sverige

Sverige

Fantastiskt praktisk maskin

Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 