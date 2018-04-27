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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Sund dampning
Damp og blend i samme glas
Nem at bruge og rengøre
Råd om fravænning og opskrifter
Dampning er en sund måde at lave mad på. Vores unikke teknologi lader dampen cirkulere opad fra bunden, således at alle ingredienserne tilberedes ensartet uden at koge. Alt det gode, teksturen og væsken bevares til blendningen.
Du finder alt det, du skal bruge for at tilberede sund babymad, i ét enkelt glas. Når ingredienserne er dampet, er alt, du skal gøre, at løfte glasset, vende det, låse det fast – og blende indholdet til den ønskede konsistens.
Fra meget fint blendede frugter og grøntsager til kombinationer af ingredienser med kød, fisk og bælgfrugter og nu endelig med mulighed for mere klumpede konsistenser. Vores 2-i-1 babyfoodprocessor til sund mad hjælper med at tilberede varieret mad til alle trin ifm. fravænning og madning.
4.1
ud af 5
223
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
yasse467
27/04/2018
Sverige
Toppen produkt för alla mammor
Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!
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Jutka
25/08/2017
Sverige
Lättanvänd
Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Britta
23/08/2017
Sverige
Fantastiskt praktisk maskin
Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.