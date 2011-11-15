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  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder

Udgået

AventBidering - klassisk serie

SCF880/01

3.7
| (3) Anmeldelser
Passer til små munde og hænder
De klassiske bideringe i Philips Avent SCF880/01-serien uden BPA masserer dit barns ømme gummer i de forskellige stadier, mens tænderne bryder frem. De farverige, sjove design passer perfekt til barnets hænder og mund og lindrer smerter ved tandfrembrud.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Bidering, der lindrer smerter ved tandfrembrud

Passer til små munde og hænder

  • Niveau 1

  • Bidering til fortænder

Din baby kan bide i overflademønstrene, når fortænderne bryder frem

Din baby kan bide i overflademønstrene, når fortænderne bryder frem

Denne bidering har forskellige overflademønstre for at skabe varierende niveauer at tryk til lindring af dit barns smerter ved tandfrembrud.

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

BPA-fri – følger EU-direktiv 2011/8/EU

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Teether Classic Range

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Teether Classic Range

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 