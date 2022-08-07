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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Dampkog, blend, optø og opvarm
Damp og blend i samme glas
Dampkog og blend i samme beholder
Råd om brug og opskrift
Råd om fravænning og opskrifter
Dampning er en sund måde at lave mad på. Vores unikke teknologi lader dampen cirkulere opad fra bunden, således at alle ingredienserne tilberedes ensartet uden at koge. Alt det gode, teksturen og væsken bevares til blendningen.
Du finder alt det, du skal bruge for at tilberede sund babymad, i ét enkelt glas. Når ingredienserne er dampet, er alt, du skal gøre, at løfte glasset, vende det, låse det fast – og blende indholdet til den ønskede konsistens.
Fra meget fintblendede frugter og grøntsager til blandinger af ingredienser som kød, fisk og bælgfrugter samt mere klumpede konsistenser: Vores 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad støtter dig hele vejen.
4.2
ud af 5
469
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Test87
07/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Den har allt man behöver som förälder.
Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.
Fordele
Den går tyst
Ulemper
Många delar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gigi19
07/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Räddaren i nöden
Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.
Fordele
Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.
Ulemper
Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gotland
01/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.
Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.
Fordele
Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.
Ulemper
Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden