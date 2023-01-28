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  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer

Philips Avent Natural ResponseSutteflaske med AirFree-udluftningsventil

SCY670/01

4.7
| (228) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
Giver afslappet og behagelig madning. Natural Response-sutten understøtter babyens unikke sutte-, synke- og ånderytme, mens AirFree-udluftningsventilen er designet til at holde luften væk fra maven for ekstra beskyttelse mod kolik, luft i maven og refluks.
Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst*

Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer

  • 1 flaske

  • 125 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 0-3 m

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.

Nem at holde selv for små hænder

Nem at holde selv for små hænder

Den ergonomiske flaske er nem at gribe om i alle vinkler for at give maksimal komfort under madningen. Nem at holde i selv små hænder.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

228

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

5
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1

Jo1li

28/01/2023

Sverige

Del af kampagnen

Super bra flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska

Fordele

Inget vakuum, inget spill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Doll23

26/01/2023

Sverige

Del af kampagnen

Produkten har utmärkta funktionen!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!

Fordele

lätt att använda

Ulemper

ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Mamma S

25/01/2023

Sverige

Del af kampagnen

Ergonomisk

Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.

Fordele

Liten och lätt.

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet.