Har fått förmånen att testa denna flaska på min tremånaders bebis i utbyte mot en ärlig recension. Vi introducerade Philips Avent flaskor innan bebis var två veckor. Sedan dess har jag ammat största delen av dygnet, men min man har också gett flaskan med utpumpad bröstmjölk någon/några tillfällen per dygn. Vår son tog flaskan direkt och det har inte påverkat amningen alls, oavsett om han fått flaskan flera gånger i rad. Det omvända har heller inte varit ett problem, utan han har tagit flaskan igen även om han varit utan några dagar. Ett stort plus är att nappen verkligen liknar bröstet och att inte ens storlek-4-nappen läcker när den hålls uppochner eller när jag nyper i den. Bebisen behöver suga för att mjölken ska komma och jag tror att det bidragit till att han inte glömt amningstekniken. Nu som tremånaders märker jag ingen större skillnad på vilken storlek på dinappen han har, har under tester provat storlek 2, 3 och 4. Jag upplever alltså att det går väldigt bra att kombinera amning och flaskmatning med denna produkt! Det har helt klart varit en räddning för min sömn och välmående att min man kan och kunnat ge bebis mat också.