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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
1 flaske
260 ml
Sut med medium gennemløb
3-6 m
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.7
ud af 5
232
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Rebxor
03/07/2023
Sverige
Del af kampagnen
Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar
Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.
Fordele
Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont
Ulemper
Bör rengöras i diskmaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Gustavsson66
26/06/2023
Sverige
Del af kampagnen
Smidig nappflaska
Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!
Fordele
Att den inte läker och att barnet måste suga.
Ulemper
Finner inga nackdelar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamamuu9
24/06/2023
Sverige
Del af kampagnen
Bästa nappflaskan
Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.
Fordele
Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet