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3 sutteflasker
260 ml
Sut med medium gennemløb
3-6 m
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.7
ud af 5
382
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Nell25
30/10/2023
Danmark
Elsker alt ved de her flasker
Fik disse flasker hjem for 1 måneds tid siden, og jeg elsker alt ved dem. Skal ha' bestilt nogle flere. Det eneste der er ærgerligt er at man ikke selv kan vælge hvilken størrelse sut der følger med. Men det er en mindre detalje.
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Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY903/02 Sutteflaske
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Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY903/02 Sutteflaske
Ettanolla
26/03/2026
Sverige
Del af kampagnen
Äntligen tar bebis flaska!
Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!
Fordele
Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.
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TröttMamma
23/03/2026
Sverige
Del af kampagnen
Kvalitativ och behaglig
Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.
Fordele
Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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