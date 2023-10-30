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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseSutteflaske

SCY903/67

4.7
| (382) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet. Det gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske.
Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • 1 flaske

  • 260 ml

  • Sut med medium gennemløb

  • 3-6 m

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

382

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

30/10/2023

Danmark

Danmark

Elsker alt ved de her flasker

Fik disse flasker hjem for 1 måneds tid siden, og jeg elsker alt ved dem. Skal ha' bestilt nogle flere. Det eneste der er ærgerligt er at man ikke selv kan vælge hvilken størrelse sut der følger med. Men det er en mindre detalje.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY903/02 Sutteflaske

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY903/02 Sutteflaske

26/03/2026

Sverige

Sverige

Äntligen tar bebis flaska!

Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!

Fordele

Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

23/03/2026

Sverige

Sverige

Kvalitativ och behaglig

Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.

Fordele

Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

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