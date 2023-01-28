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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
2 flasker
330 ml
Sut med hurtig gennemstrømning
6 m+
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
4.8
ud af 5
235
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Super
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Fordele
Blir inget vakuum, inget spill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Produkten har utmärkta fuktioner!
Jag väljer philips nappflaskor för att det är av hög kvalitet och bekvämt att använda stor volym. min bebis gillar det.Jag kan rekommendera det för bebisen i alla åldrar!
Fordele
lagom volym
Ulemper
ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Utmärkt!
Nappflaskorna i samma serie är vår bebis bästa vän. Eftersom hon fått flaska redan från BB och vi har testat en hel del olika så är Phillips de bästa i alla storlekar. Det finns en god idé i flaskans utformning såsom ergonomi, sughastighet och mycket mer. Testa själva och avgör!
Fordele
Ergonomisk
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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