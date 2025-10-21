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Natural Response-sut
Mix & Match-pakke med sutter
3 dele
Sut med medium gennemstrømning, Sut med hurtig gennemstrømning, Sut med ekstra hurtig gennemstrømning
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.6
ud af 5
69
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
RD92
21/10/2025
Deutschland
Del af kampagnen
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Fordele
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Del af kampagnen
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Fordele
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
TaylorIb
14/10/2025
Deutschland
Del af kampagnen
Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl
Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Sammenlignet med tidligere emballage.
Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.