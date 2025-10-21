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  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
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Philips Avent Natural ResponseSut

SCY960/03

4.6
| (69) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Hvert barn er unikt
Denne pakke hjælper med til at finde den rette gennemstrømning til barnets rytme og giver mulighed for let skift, når barnets behov ændrer sig i takt med de vokser. Alder er blot én indikation, da hvert barn har sin egen drikkerytme.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Find det rette gennemstrømning

Hvert barn er unikt

  • Natural Response-sut

  • Mix & Match-pakke med sutter

  • 3 dele

  • Sut med medium gennemstrømning, Sut med hurtig gennemstrømning, Sut med ekstra hurtig gennemstrømning

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

69

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Fordele

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Fordele

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl

Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Sammenlignet med tidligere emballage.

  2. Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.

  3. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.