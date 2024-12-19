Indkøbskurv

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30 dages fortrydelsesret
Natural Response-sut
2 stk.
Sut med hurtig gennemstrømning
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
4.9
ud af 5
64
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Juliodinho
19/12/2024
Deutschland
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Hervorragende Qualität!!
Es ist die beste Babyflasche, die Verarbeitung ist einfach so gut und langlebig. Kind verschluckt sich nicht mehr und man braucht keine Angst mehr zu haben.
Fordele
Sehr gute Verarbeitung, Kind verschluckt sich nicht,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
LiJa1704
17/12/2024
Deutschland
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Super Produkt von sehr guter Qualität
Ich durfte die Phillips Natural Response SCY964/02 Sauger 3M+ Saugergröße 4 im 2er-Pack kostenlos im Rahmen einer Produktbewertung testen und bin mehr als zufrieden. Die Sauger sind weich und flexibel und wurden von unserm Kind direkt angenommen. Sie laufen nicht aus und geben erst Milch ab, wenn das Kind daran saugt. Besonders hervorragend ist auch, dass das Kind aus jeder Richtung aus den Saugern trinken kann und man nicht erst schauen muss, ob der Sauger richtig herum gegeben wird. Gerade nachts ist dies eine Erleichterung. Ich würde die Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen.
Fordele
Läuft nicht aus, weich und flexibel, hohe Qualität
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
Börnie
06/12/2024
Deutschland
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Sauger passen super! Vollends zufrieden
Ich bin vollends zufrieden. Ich empfehle dieses Produkt meinen Freundinnen auf jeden Fall weiter!
Fordele
liegen gut im Mund, lassen sich gut reinigen, läuft nicht aus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011
Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.