Indkøbskurv

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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseSut

SCY964/02

4.9
| (64) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet. Det gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • Natural Response-sut

  • 2 stk.

  • Sut med hurtig gennemstrømning

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Designet til at reducere kolik og ubehag

Designet til at reducere kolik og ubehag

Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.9

ud af 5

64

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

19/12/2024

Deutschland

Deutschland

Hervorragende Qualität!!

Es ist die beste Babyflasche, die Verarbeitung ist einfach so gut und langlebig. Kind verschluckt sich nicht mehr und man braucht keine Angst mehr zu haben.

Fordele

Sehr gute Verarbeitung, Kind verschluckt sich nicht,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

17/12/2024

Deutschland

Deutschland

Super Produkt von sehr guter Qualität

Ich durfte die Phillips Natural Response SCY964/02 Sauger 3M+ Saugergröße 4 im 2er-Pack kostenlos im Rahmen einer Produktbewertung testen und bin mehr als zufrieden. Die Sauger sind weich und flexibel und wurden von unserm Kind direkt angenommen. Sie laufen nicht aus und geben erst Milch ab, wenn das Kind daran saugt. Besonders hervorragend ist auch, dass das Kind aus jeder Richtung aus den Saugern trinken kann und man nicht erst schauen muss, ob der Sauger richtig herum gegeben wird. Gerade nachts ist dies eine Erleichterung. Ich würde die Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen.

Fordele

Läuft nicht aus, weich und flexibel, hohe Qualität

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

06/12/2024

Deutschland

Deutschland

Sauger passen super! Vollends zufrieden

Ich bin vollends zufrieden. Ich empfehle dieses Produkt meinen Freundinnen auf jeden Fall weiter!

Fordele

liegen gut im Mund, lassen sich gut reinigen, läuft nicht aus

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011

  2. Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.

  3. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.