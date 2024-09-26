Indkøbskurv

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Natural Response-sut
2 stk.
Sut med ekstra hurtig gennemstrømning
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
4.8
ud af 5
22
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
LryBobo
26/09/2024
France
Del af kampagnen
Bébé boit plus vite
Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon
Fordele
Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS
Ulemper
Aucun
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Madininablue
19/09/2024
France
Del af kampagnen
Parfait
J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!
Fordele
Sa forme, sa douceur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Isabelle7
18/09/2024
France
Del af kampagnen
Très bon produit
J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.
Fordele
La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011
Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.