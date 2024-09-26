Indkøbskurv

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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseSut

SCY965/02

4.8
| (22) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet. Det gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • Natural Response-sut

  • 2 stk.

  • Sut med ekstra hurtig gennemstrømning

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Designet til at reducere kolik og ubehag

Designet til at reducere kolik og ubehag

Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

22

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/09/2024

France

France

Bébé boit plus vite

Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon

Fordele

Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS

Ulemper

Aucun

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

19/09/2024

France

France

Parfait

J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!

Fordele

Sa forme, sa douceur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

18/09/2024

France

France

Très bon produit

J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.

Fordele

La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011

  2. Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.

  3. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.