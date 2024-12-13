Indkøbskurv

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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseSut

SCY966/02

4.5
| (25) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet. Det gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • Natural Response-sut

  • 2 stk.

  • Sut til tyktflydende mad

  • 6 m+

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Designet til at reducere kolik og ubehag

Designet til at reducere kolik og ubehag

Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

25

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Fordele

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Ulemper

Keine Angabe.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Fordele

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

08/12/2024

Deutschland

Deutschland

Toller Sauger – unser Baby liebt ihn

Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!

Fordele

Flusskontrolle, Design, Anwendung

Ulemper

Reinigung ist schwieriger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011

  2. Baseret på det globale årlige salg af pakker med sutter ved hjælp af nettovægten af plastikpakken med sutter.

  3. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011.