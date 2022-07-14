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Shaver series 5000Skær

SH50/50

4.2
| (237) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og få ydeevnen tilbage på 100 %. Kompatibel med shavere i 5000- og 6000-serien samt AquaTouch-shavere.
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Kompatible produkter
Shaver series 5000

Shaver series 5000
Våd og tør elektrisk shaver

S5465/18

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Våd og tør elektrisk shaver

S5467/17

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Renoveret elektrisk shaver til våd og tør barbering

S5420/06R1

Shaver series 6000

Shaver series 6000
Renoveret elektrisk shaver til våd og tør barbering

S6640/44R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Istandsat elektrisk shaver til våd og tør barbering

S5466/17R1

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Gør din shaver som ny igen

  • MultiPrecision-skær

  • Passer til S5000 (S5xxx), undtagen S55xx

  • Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Passer til S6000 (S6xxx)

  • Passer til PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Udskiftningshoveder til 5000- & 6000-shaverserien

Udskiftningshoveder til 5000- & 6000-shaverserien

Sh50-udskiftningsskær er kompatible med Shaver-serie 5000 (S5xxx) undtagen S55xx, Shaver-serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) og PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Udskift dine skær i kun to trin

Udskift dine skær i kun to trin

De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.

Nemt at udskifte skærhoveder

Nemt at udskifte skærhoveder

1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen. 2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret. 3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position. 4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret. 5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

237

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

14/07/2022

Danmark

Danmark

Så kører min barbermaskine igen

Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SH50/50 Skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SH50/50 Skær

14/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

The correct new shaver blades

Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips

Fordele

3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam

Ulemper

None. Charges in an hour and lasts 10 days easily

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

24/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

excellant every which way!

The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

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