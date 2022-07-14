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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
MultiPrecision-skær
Passer til S5000 (S5xxx), undtagen S55xx
Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Passer til S6000 (S6xxx)
Passer til PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
Sh50-udskiftningsskær er kompatible med Shaver-serie 5000 (S5xxx) undtagen S55xx, Shaver-serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) og PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.
1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen. 2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret. 3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position. 4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret. 5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.
4.2
ud af 5
237
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Kris0475
14/07/2022
Danmark
Så kører min barbermaskine igen
Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Mememeee
14/08/2024
United Kingdom
The correct new shaver blades
Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips
Fordele
3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam
Ulemper
None. Charges in an hour and lasts 10 days easily
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Brained It's not
24/01/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
excellant every which way!
The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads