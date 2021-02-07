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2000 seriesHovedtelefoner

SHB2505WT/10

3.9

| (22) Anmeldelser

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Hvid
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Stop ikke musikken

Alt er tilladt, når du har dine sange. Disse ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner giver dig fantastisk lyd og op til 20 timers spilletid med det bærbare opladningsetui. Tryk to gange på multifunktionsknappen for at vække telefonens stemmeassistent.

Se alle fordele

Stop ikke musikken

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • Bluetooth®

  • Hvid

6 mm akustiske neodymdrivere. Fantastisk lyd, kraftfuld bas

6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjisolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.

Monotilstand, hvis du vil lade et øre være frit

Bløde vingespidser belagt med gummi. Sikkert og behageligt

Du kan virkelig nyde musikken, og det er behageligt takket være det tætsiddende letvægtsdesign. De bløde vingespidser med gummibelægning sidder godt fast rundt om øret. Udskiftelige gummiørepuder gør det muligt at finde den, der passer bedst til dit øre, så du opnår en tæt forsegling og kan høre hver en tone.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

22

Anmeldelser

07/02/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Dato for brug 2020-01-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Dato for brug 2020-01-07

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Fordele

Licht, goed passend, goed geluid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505BK Headphones

Dato for brug 2020-09-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505BK Headphones

Dato for brug 2020-09-10

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Dato for brug 2020-11-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Dato for brug 2020-11-26

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