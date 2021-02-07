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Udgået
SHB2505WT/10
Stop ikke musikken
Alt er tilladt, når du har dine sange. Disse ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner giver dig fantastisk lyd og op til 20 timers spilletid med det bærbare opladningsetui. Tryk to gange på multifunktionsknappen for at vække telefonens stemmeassistent.
6 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Hvid
6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjisolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.
Du kan virkelig nyde musikken, og det er behageligt takket være det tætsiddende letvægtsdesign. De bløde vingespidser med gummibelægning sidder godt fast rundt om øret. Udskiftelige gummiørepuder gør det muligt at finde den, der passer bedst til dit øre, så du opnår en tæt forsegling og kan høre hver en tone.
3.9
ud af 5
22
Anmeldelser
Laica
07/02/2021
Portugal
Bekræftet køber
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Dato for brug 2020-01-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Dato for brug 2020-01-07
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Fordele
Licht, goed passend, goed geluid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505BK Headphones
Dato for brug 2020-09-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505BK Headphones
Dato for brug 2020-09-10
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Dato for brug 2020-11-26
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Dato for brug 2020-11-26