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  • Mærk det. BASS+
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  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+

Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB4305BK/00

3.4
| (8) Anmeldelser
Mærk det. BASS+
Overraskende stor lyd, der pumper ud af en lille, robust enhed. Med højttalerdrivere, der er specielt indstillet til stor baslyd, leverer Philips BASS+ Bluetooth-hovedtelefoner en fantastisk lydisolering og trådløs frihed, så du får mest muligt ud af dine rytmer.
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Mærk det. BASS+

  • 12,2 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • 6 timers afspilningstid

  • Utroligt komfortabel

Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere

Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere

Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere udsender en pumpende bas fra en slank, kompakt enhed.

Det genopladelige batteri giver op til 6 timers afspilningstid

Det genopladelige batteri giver op til 6 timers afspilningstid

Med 6 timers afspilningstid har du nok strøm til at holde gang i musikken hele dagen.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi

Du kan nemt parre hovedtelefonerne med alle Bluetooth-enheder og få trådløs musik.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

8

Anmeldelser

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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