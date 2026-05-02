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  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed
  • Trådløs frihed

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC5200/10

3.3
| (83) Anmeldelser
Trådløs frihed
Slut med begrænsende kabler. Du kan nu bevæge dig frit omkring derhjemme og lytte til din musik. De lette Philips SHC5200/10-hovedtelefoner kan nemt genoplades, så du kan bruge dem i lang tid ad gangen.
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Fuldt genopladelige trådløse hovedtelefoner

Trådløs frihed

  • FM-transmission

  • Sidder komfortabelt

  • Op til 14 timers spilletid

Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet

Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle

Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. Dette kan være besværligt, da den normalt skal justeres, hver gang du bruger den. Med disse hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. Den justeres automatisk til hovedets form og størrelse.

Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

83

Anmeldelser

02/05/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Gode hørertelefoner til TV

Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV

Fordele

Virker godt og prisdygtigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

11/05/2019

Sverige

Sverige

Bra ljudkvalite,lätt att använda

Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Fordele

Light weight, easy to adjust volume.

Ulemper

None found so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.