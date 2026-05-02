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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
SHC5200/10
FM-transmission
Sidder komfortabelt
Op til 14 timers spilletid
Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.
Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. Dette kan være besværligt, da den normalt skal justeres, hver gang du bruger den. Med disse hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. Den justeres automatisk til hovedets form og størrelse.
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.
3.3
ud af 5
83
Anmeldelser
Hedelund
02/05/2026
Danmark
Bekræftet køber
Gode hørertelefoner til TV
Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV
Fordele
Virker godt og prisdygtigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Janne258
11/05/2019
Sverige
Bra ljudkvalite,lätt att använda
Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Fordele
Light weight, easy to adjust volume.
Ulemper
None found so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone