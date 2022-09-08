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Udgået
SHE2305PP/00
12,2 mm drivere/øretelefon, åben
indbygget mikrofon
Lyserøde og lilla
Utroligt komfortabel
Sig det højt med farvekodede kabler og et gennemsigtigt højttalerkabinet. De 12,2 mm neodymdriverenheder giver dig detaljeret og krystalklar lyd og udmærket bas.
Med de ovale ørepuder kan du virkelig nyde din musik på en behagelig måde.
Fjernbetjeningen på ledningen gør det nemt at besvare et opkald eller sætte musikken på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Den indbyggede mikrofon med fjernelse af ekko holder lyden klar, når du taler.
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