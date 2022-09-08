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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

SHE2305PP/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rødviolet
Rødviolet
Sort
Sort
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Spil din musik, uanset hvor du er. Disse øretelefoner fås i fire klare farver og har et gennemsigtigt højttalerkabinet med farvegraduerede kabler. Hvorfor passe ind, når du blev født til at skille dig ud?
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  • 12,2 mm drivere/øretelefon, åben

  • indbygget mikrofon

  • Lyserøde og lilla

  • Utroligt komfortabel

Farvegraduerede kabler. Gennemsigtigt højttalerkabinet

Sig det højt med farvekodede kabler og et gennemsigtigt højttalerkabinet. De 12,2 mm neodymdriverenheder giver dig detaljeret og krystalklar lyd og udmærket bas.

Lette og ovale ørepuder sikrer komfort

Med de ovale ørepuder kan du virkelig nyde din musik på en behagelig måde.

In-line-fjernbetjening. Skift nemt mellem musik og opkald

Fjernbetjeningen på ledningen gør det nemt at besvare et opkald eller sætte musikken på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Den indbyggede mikrofon med fjernelse af ekko holder lyden klar, når du taler.

Tekniske specifikationer

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