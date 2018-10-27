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  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE4305BK/00

3
| (2) Anmeldelser
Mærk det. BASS+
Oplev overraskende stor lyd, der pumper ud af en lille, robust enhed. Med højttalerdrivere, der er specielt indstillet til stor baslyd, leverer Philips BASS+ øretelefoner en fantastisk lydisolering og bærestabilitet, så du får mest muligt ud af dine rytmer.
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Mærk det. BASS+

  • 12,2 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere

Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere

Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere udsender en pumpende bas fra en slank, kompakt enhed.

Ergonomisk design med maksimal komfort

Ergonomisk design med maksimal komfort

Ergonomisk designet med ovale og vinklede rør, der giver en behagelig, naturlig pasform. Så du kan blive ved med at lytte i timevis med total komfort.

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

En brugervenlig fjernbetjening gør det muligt at afspille numre eller sætte dem på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305BK Casque avec Micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305WT Casque avec Micro

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305WT Casque avec Micro

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