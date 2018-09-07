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Udgået
SHL4405WT/00
32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Kraftige 32 mm vinklede drivere gengiver klar, ren lyd og fyldig, dyb bas.
Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.
Bløde ørepuder og vinklede drivere er ideelle til langvarig bærekomfort.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
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