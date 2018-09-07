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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHL4405WT/00

3
| (2) Anmeldelser
Ultralet. Stor lyd.
Utroligt lette, fantastisk kraftfulde. Philips Flite Ultrlite-hovedtelefoner er slanke og strømlinede, og de er designet til at være i bevægelse. De giver en klar lyd og kan foldes fladt sammen, så de er ideelle, når du er på farten.
Se alle fordele

Hovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften

Ultralet. Stor lyd.

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Kraftige 32 mm højttalerdrivere giver en klar lyd

Kraftige 32 mm højttalerdrivere giver en klar lyd

Kraftige 32 mm vinklede drivere gengiver klar, ren lyd og fyldig, dyb bas.

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Bløde ørepuder giver langvarig bærekomfort

Bløde ørepuder giver langvarig bærekomfort

Bløde ørepuder og vinklede drivere er ideelle til langvarig bærekomfort.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

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3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL4405WT Auriculares con micrófono

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30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL4405WT Auriculares con micrófono

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