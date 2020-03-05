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Udgået

Stereohovedtelefoner

SHP1900/10

4
| (19) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Letvægt og komfort
Hovedtelefoner i fuld størrelse i letvægtsdesign giver en behagelig lytteoplevelse
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Letvægt og komfort

  • Over-ear

  • Sort

Et 2 m langt kabel gør det muligt at have afspilleren i rygsækken

Den ideelle kabellængde giver dig større bevægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du vil bære dit lydenhed.

Ørekapsler i fuld størrelse lukker omgivende støj ude

Fuldt justerbar hovedbøjle, der passer til alle hovedstørrelser

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

19

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Fordele

Guter preis mit guter qulität.

Ulemper

Klobig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer

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