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Udgået
Over-ear
Sort
Den ideelle kabellængde giver dig større bevægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du vil bære dit lydenhed.
4.0
ud af 5
19
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Fordele
Guter preis mit guter qulität.
Ulemper
Klobig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer
tig303
12/10/2014
Deutschland
Preis-Leistung: Perfekt
Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1900 Stereokopfhörer