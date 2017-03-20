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Udgået

Sportshovedtelefoner

SHQ3300LF/00

1

| (2) Anmeldelser

Starter i

Limegul og hvid
Limegul og hvid
Orange
Orange
Pink
Pink

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

Actionfit SHQ3300-hovedtelefonerne, som er lette, svedafvisende og udstyret med justerbare ørekroge, lader dig fokusere på at træne uden at miste motivationen. Træn med fantastisk lyd i ørerne og en komfort, der får dig til at glemme, at du har hovedtelefoner på.

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Let og sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • Ørekrog

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

7,1 g ultralet design giver ultimativ komfort*

7,1 g ultralet design giver ultimativ komfort*

Med en vægt på blot 7,1 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.

Justerbar ørekrog til personlig tilpasning

Justerbar ørekrog til personlig tilpasning

En justerbar ørekrog sørger for, at Actionfit SHQ3300-hovedtelefonerne passer perfekt til dine ører. Tag blot hovedtelefonerne på, og skub den justerbare krog op eller ned, indstil du finder en behagelig pasform. Uanset træning eller terræn bliver dine hovedtelefoner siddende uden problemer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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1.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Certificeret IPX4 og IPX7 til hovedtelefoner og IPX2 til headset.