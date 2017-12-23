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Udgået

Perfect replacementUniversel fjernbetjening

SRP2018/10

1.4

| (13) Anmeldelser

8-i-1 universel fjernbetjening.

Erstatter op til 8 fjernbetjeningsenheder som f.eks. TV, satellitboks, medieafspiller, Blu-ray, DVD, soundbar, spilkonsol, Aux og meget mere. Nem opsætning ved hjælp af kodebiblioteket, eller kopier din eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen.

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Med indlæringsfunktion

8-i-1 universel fjernbetjening.

  • 8-i-1

  • Smart-knapper

  • Indlæringsfunktion

Det er nemt at tilpasse alle taster på fjernbetjeningen.

Kopier en hvilken som helst tast på den eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen. Det er nemt at tilpasse taster på fjernbetjeningen, så den er nem at bruge.

Kompatibel med op til 2.000 populære mærker

Smart-knap med ét tryk til at åbne APP-menuen på TV'et

Få adgang til Smart TV'ets APP-bibliotek med SMART-knappen. Det er nemt at vælge og konfigurere kode fra kodebiblioteket.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lynvejledning

  • PDF fil, 5.8 MB
  • 21 July 2026

Vejledning med vigtige oplysninger

  • PDF fil, 1.9 MB
  • 21 July 2026

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