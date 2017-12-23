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Udgået
SRP2018/10
8-i-1 universel fjernbetjening.
Erstatter op til 8 fjernbetjeningsenheder som f.eks. TV, satellitboks, medieafspiller, Blu-ray, DVD, soundbar, spilkonsol, Aux og meget mere. Nem opsætning ved hjælp af kodebiblioteket, eller kopier din eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen.
8-i-1
Smart-knapper
Indlæringsfunktion
Kopier en hvilken som helst tast på den eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen. Det er nemt at tilpasse taster på fjernbetjeningen, så den er nem at bruge.
Få adgang til Smart TV'ets APP-bibliotek med SMART-knappen. Det er nemt at vælge og konfigurere kode fra kodebiblioteket.