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Udgået
SWV6001/00
Førsteklasses USB-C til HDMI-adapter
Førsteklasses USB-C til HDMI-adapterkabel (hun). Med 4K-opløsning og en kabellængde på 0,15 meter.
Han-Hun
HDMI 2,0
Der er kun anvendt de allerbedste materialer i produktet, hvilket sikrer en lang levetid
Understøtter videoopløsning på op til 4K (3840 x 2160) for at give ultimativ billedkvalitet og spiloplevelser.
Læn dig tilbage, og nyd de enestående billeder med 30 billeder pr. sekund video. Dette giver dig en mere jævn TV-oplevelse.
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