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Udgået
SWV6021/00
Førsteklasses USB-C til HDMI- og VGA-adapter
Førsteklasses USB-C til HDMI- (hun) og VGA-adapter. Kabellængde på 0,15-meter. VGA-udgang understøtter 1920 x 1080P ved 60 Hz Full HD-udgang. HDMI understøtter 4K*2K ved 30 Hz ultraklar udgang.
HDMI
VGA
Der er kun anvendt de allerbedste materialer i produktet, hvilket sikrer en lang levetid
Understøtter videoopløsning på op til 4K (3840 x 2160) for at give ultimativ billedkvalitet og spiloplevelser.
Læn dig tilbage, og nyd de enestående billeder med 30 billeder pr. sekund video. Dette giver dig en mere jævn TV-oplevelse.
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