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Udgået

USB-C-adapter

SWV6021/00

Førsteklasses USB-C til HDMI- og VGA-adapter

Førsteklasses USB-C til HDMI- (hun) og VGA-adapter. Kabellængde på 0,15-meter. VGA-udgang understøtter 1920 x 1080P ved 60 Hz Full HD-udgang. HDMI understøtter 4K*2K ved 30 Hz ultraklar udgang.

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Klar og tydelig lyd

Førsteklasses USB-C til HDMI- og VGA-adapter

  • HDMI

  • VGA

Fremstillet med en kvalitetskonstruktion

Der er kun anvendt de allerbedste materialer i produktet, hvilket sikrer en lang levetid

4K opløsning (3840 x 2160)

Understøtter videoopløsning på op til 4K (3840 x 2160) for at give ultimativ billedkvalitet og spiloplevelser.

Naturligt billede med 30 billeder pr. sekund 30 Hz videosignal

Læn dig tilbage, og nyd de enestående billeder med 30 billeder pr. sekund video. Dette giver dig en mere jævn TV-oplevelse.

Tekniske specifikationer

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