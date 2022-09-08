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Udgået

USB-C til USB-C

SWV6801/00

Førsteklasses flettet USB-C til USB-C-kabel

Thunderbolt 3 USB-C-stikket understøtter enheder med 5K-opløsning og en båndbredde på 40 Gbps. Førsteklasses kabel med en længde på 1.5 meter, der giver ekstra fleksibilitet under opladning.

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Førsteklasses flettet USB-C til USB-C-kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Alsidigt USB-C-kabel med USB-C-skærme

En løsning med et enkelt kabel til din USB-C-skærm, der giver video, ultrahurtig dataoverførsel, mens du oplader din bærbare computer.

Understøtter USB 4.0-dataoverførsel

Understøtter USB 4.0 højhastigheds 40 Gbps båndbredde.

Tekniske specifikationer

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