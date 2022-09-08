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Udgået
SWV6803/00
Førsteklasses skærmet USB-C til USB-C-kabel
Thunderbolt 3 USB-C-stik understøtter enheder med 5K opløsning og 40 Gbps båndbredde. Førsteklasses kabel på 3 meter giver ekstra fleksibilitet under opladning.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 m
En løsning med et enkelt kabel til din USB-C-skærm, der giver video, ultrahurtig dataoverførsel, mens du oplader din bærbare computer.
Understøtter USB 4.0 højhastigheds 40 Gbps båndbredde.
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