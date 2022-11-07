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  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
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  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
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  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
  • Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.

Trådløse sportshovedtelefoner

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Anmeldelser
Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.
Disse robuste, lette, trådløse on-ear-hovedtelefoner er bygget til en aktiv livsstil. Med aftagelige og vaskbare ørepuder føler du dig veltilpas, uanset om du befinder dig på løbebåndet eller stranden. 35 timers spilletid holder musikken kørende.
Se alle fordele

Hold dig aktiv. Føl dig frisk. Rock out.

  • Vaskbare ørepuder

  • Lette og robuste

  • IP55 støv- og vandtæt

Nå længere. 35 timers spilletid

Nå længere. 35 timers spilletid

Med 35 timers spilletid på en enkelt opladning er disse trådløse on-ear-hovedtelefoner med dig, mens du træner – og længere endnu. En fuld opladning tager mindre end 2 timer. Har du brug for et ekstra boost? 15 minutters opladning giver dig 2 timers ekstra spilletid.

Til sport eller på farten. Vaskbare ørepuder

Til sport eller på farten. Vaskbare ørepuder

De bløde, åndbare ørepuder er aftagelige for nem rengøring og er fyldt med kølegel. Uanset hvad du gør, når du har disse hovedtelefoner på, vil du altid kunne få dem til at føles friske igen!

IP55 støv- og vandtæt

IP55 støv- og vandtæt

En IP55-klassificering betyder, at dine hovedtelefoner fungerer lige så godt på støvede stier som i kraftig regn. Uanset hvor meget du sveder – og hvor du end er – vil intet stoppe dig!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

11

Anmeldelser

1

07/11/2022

Danmark

Danmark

Gode robuste høretelefoner

Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

04/11/2022

Danmark

Danmark

Super god

Rigtig gode høretelefoner. Godt lydisolerende. Fungerer bare rigtig godt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

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