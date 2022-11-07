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TAA4216BK/00
Vaskbare ørepuder
Lette og robuste
IP55 støv- og vandtæt
Med 35 timers spilletid på en enkelt opladning er disse trådløse on-ear-hovedtelefoner med dig, mens du træner – og længere endnu. En fuld opladning tager mindre end 2 timer. Har du brug for et ekstra boost? 15 minutters opladning giver dig 2 timers ekstra spilletid.
De bløde, åndbare ørepuder er aftagelige for nem rengøring og er fyldt med kølegel. Uanset hvad du gør, når du har disse hovedtelefoner på, vil du altid kunne få dem til at føles friske igen!
En IP55-klassificering betyder, at dine hovedtelefoner fungerer lige så godt på støvede stier som i kraftig regn. Uanset hvor meget du sveder – og hvor du end er – vil intet stoppe dig!
4.4
ud af 5
11
Anmeldelser
Rameejl
07/11/2022
Danmark
Gode robuste høretelefoner
Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Læpevn
04/11/2022
Danmark
Super god
Rigtig gode høretelefoner. Godt lydisolerende. Fungerer bare rigtig godt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner