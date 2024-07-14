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  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring
  • Hovedtelefoner uden sammenfiltring

Udgået

Trådløse in-ear-hovedtelefoner med mikrofon

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Anmeldelser
Hovedtelefoner uden sammenfiltring
Hav din musik lige ved hånden. Disse stænk- og svedafvisende trådløse hovedtelefoner giver dig fantastisk lyd, en behagelig in-ear-pasform og op til 7 timers spilletid. Når du har brug for mere, holder en hurtig 15 minutters opladning musikken i gang i yderligere 1 time.
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Hovedtelefoner uden sammenfiltring

  • 8 mm enheder/lukket bagside

  • Sidder komfortabelt

  • IPX4-bestandig mod stænk/sved

  • God passiv støjisolering

IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved

Med en IPX4-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Sikker, fleksibel, komfortabel

Fleksible vingespidser passer lige under kanten af dit øre, hvilket giver et sikkert fit og bedre passiv støjisolering. Et ovalt akustisk rør og udskiftelige ørepuder giver en behagelig pasform i øret. Det flade hovedtelefonkabel sidder behageligt bag din nakke, uanset om hovedtelefonerne er i øret eller taget ud.

Magnetiske ørepuder. Flad ledning, der ikke filtrer

Hovedtelefonerne har magnetiske ørepuder, der bliver sammen, og en flad ledning, så du undgår sammenfiltring. Når du tager dem ud af en taske eller en lomme, skal du ikke først lige binde en knude op, inden du kan tune ind på din afspilningsliste.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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2.8

ud af 5

22

Anmeldelser

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Fordele

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Ulemper

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Fordele

Akku, Bedienung, Handhabung

Ulemper

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

14/10/2022

Deutschland

Deutschland

leicht zu bedienen

leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich

Fordele

leicht zu bedienen

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.