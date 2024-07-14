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Udgået
TAE1205BK/00
8 mm enheder/lukket bagside
Sidder komfortabelt
IPX4-bestandig mod stænk/sved
God passiv støjisolering
Med en IPX4-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.
Fleksible vingespidser passer lige under kanten af dit øre, hvilket giver et sikkert fit og bedre passiv støjisolering. Et ovalt akustisk rør og udskiftelige ørepuder giver en behagelig pasform i øret. Det flade hovedtelefonkabel sidder behageligt bag din nakke, uanset om hovedtelefonerne er i øret eller taget ud.
Hovedtelefonerne har magnetiske ørepuder, der bliver sammen, og en flad ledning, så du undgår sammenfiltring. Når du tager dem ud af en taske eller en lomme, skal du ikke først lige binde en knude op, inden du kan tune ind på din afspilningsliste.
2.8
ud af 5
22
Anmeldelser
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Fordele
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Ulemper
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Fordele
Akku, Bedienung, Handhabung
Ulemper
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Hypericum
14/10/2022
Deutschland
leicht zu bedienen
leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich
Fordele
leicht zu bedienen
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon