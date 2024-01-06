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2000 seriesDVD-afspiller

TAEP200/12

3.2

| (70) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Nyd det hele – fra DVD og USB

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at afspille stort set enhver disk! Denne Philips TAEP200 DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Se alle fordele

Nyd det hele – fra DVD og USB

  • USB 2.0

12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder

12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævnere farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Ligegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

70

Anmeldelser

06/01/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Enkel och bra

Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.

Fordele

Lågt pris

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Dato for brug 2023-07-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Dato for brug 2023-07-06

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Fordele

Easy set up

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAEP200 DVD player

Dato for brug 2021-08-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAEP200 DVD player

Dato for brug 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-Player

Dato for brug 2026-07-08

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-Player

Dato for brug 2026-07-08

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