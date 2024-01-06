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TAEP200/12
Nyd det hele – fra DVD og USB
Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at afspille stort set enhver disk! Denne Philips TAEP200 DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.
USB 2.0
En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævnere farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.
Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.
Ligegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.
3.2
ud af 5
70
Anmeldelser
Pigge 1111
06/01/2024
Sverige
Bekræftet køber
Enkel och bra
Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.
Fordele
Lågt pris
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Dato for brug 2023-07-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Dato for brug 2023-07-06
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Fordele
Easy set up
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAEP200 DVD player
Dato for brug 2021-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAEP200 DVD player
Dato for brug 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Bekræftet køber
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-Player
Dato for brug 2026-07-08
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAEP200 DVD-Player
Dato for brug 2026-07-08
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