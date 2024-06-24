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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Bløde, komfortable puder
40 mm enheder
Letvægtshovedbøjle
2 m hovedtelefonkabel
Med disse trådløse over-ear-hovedtelefoner kan du lytte komfortabelt, så længe du har lyst. Kraftfulde 40 mm enheder giver dig klar og tydelig lyd. Over-ear-pasformen sikrer god passiv støjisolering, og andre kan ikke høre, hvad du lytter til.
Den polstrede, justerbare hovedbøjle passer til alle hoveder, og de bløde ørepuder er perfekte til langvarig lytning. Der er intet batteri, så der er ingen begrænsning på din spilletid. Ideelt, når du lytter til de nyeste podcasts.
Hovedtelefonkablet på 2 m er perfekt til tilslutning til en bærbar computer eller tablet. Hvis du er på farten, kan du med dette kabel opbevare din enhed sikkert i en taske eller lomme, mens du lytter håndfrit.
3.7
ud af 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Bekræftet køber
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Fordele
Goed geluid en een lang snoer
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor