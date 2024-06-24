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Over-ear-hovedtelefoner

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Dette er din tid
Disse enkle over-ear-hovedtelefoner har en behagelig pasform og klar lyd, uanset om du lytter til dine yndlingssange eller de nyeste podcasts. Kablet på 2 m er perfekt til hverdagsbrug og har den ideelle længde til tilslutning til dine foretrukne enheder.
Se alle fordele

Dette er din tid

  • Bløde, komfortable puder

  • 40 mm enheder

  • Letvægtshovedbøjle

  • 2 m hovedtelefonkabel

Få lyd på

Med disse trådløse over-ear-hovedtelefoner kan du lytte komfortabelt, så længe du har lyst. Kraftfulde 40 mm enheder giver dig klar og tydelig lyd. Over-ear-pasformen sikrer god passiv støjisolering, og andre kan ikke høre, hvad du lytter til.

Behagelig at bruge hele dagen. Komfort i hverdagen

Den polstrede, justerbare hovedbøjle passer til alle hoveder, og de bløde ørepuder er perfekte til langvarig lytning. Der er intet batteri, så der er ingen begrænsning på din spilletid. Ideelt, når du lytter til de nyeste podcasts.

Slut til dine foretrukne enheder

Hovedtelefonkablet på 2 m er perfekt til tilslutning til en bærbar computer eller tablet. Hvis du er på farten, kan du med dette kabel opbevare din enhed sikkert i en taske eller lomme, mens du lytter håndfrit.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

7

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Fordele

Goed geluid en een lang snoer

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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