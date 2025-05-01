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  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
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  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
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  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!
  • Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!

4000 seriesTrådløse on-ear-hovedtelefoner

TAH4209WT/00

4

| (47) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Pink
Pink
Silkehvid
Silkehvid
Sort
Sort

Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!

Med op til 55 timers afspilning vil disse trådløse on-ear hovedtelefoner holde dig glad i dagevis mellem opladninger. Du får fantastisk lyd, Dynamisk bas, der giver dybere bas selv ved lave lydstyrker, og du kan aktivere en indstilling for lav forsinkelse for videoer.

Se alle fordele

Let, komfortabel, sammenfoldelig – og spiller i dagevis!

  • Lette on-ear-hovedtelefoner

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Op til 55 timers spilletid

  • Klare og tydelige opkald

Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis

Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis

Disse on-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let, at du næsten ikke kan mærke den, og de bløde ørekopper kan vinkles, så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem, desto mere vil du elske dem.

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Du får fantastisk lyd fra enhederne på 32 mm og god passiv støjisolering fra on-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang, kan du aktivere dynamisk bas via Philips Headphones-appen, så du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre, selv om du hører musikken dæmpet.

Op til 55 timers spilletid. USB-C-opladning

Op til 55 timers spilletid. USB-C-opladning

Med op til 55 timers spilletid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 2 timer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

47

Anmeldelser

01/05/2025

Sverige

Sverige

smooth

not topsound but is sufficent in most types of music etc

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

Date of Use 2025-04-01

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

Date of Use 2025-04-01

12/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Brilliant sound quality.

Brilliant sound quality for the price and a great colour.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-10-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-10-12

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-03-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-03-07

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.