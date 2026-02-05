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5000 seriesTrådløse over-ear-hovedtelefoner

TAH5209BK/00

4.3

| (16) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Høj komfort, fantastisk lyd, kompakt sammenfoldning

Tag disse trådløse over-ear-hovedtelefoner på, og nyd ægte komfort, mens du lytter. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker og op til 65 timers brug. Desuden kan de nemt foldes sammen, så du nemt kan opbevare dem, mens du er på farten.

Se alle fordele

Høj komfort, fantastisk lyd, kompakt sammenfoldning

  • Lette over-ear-hovedtelefoner

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Op til 65 timers spilletid

  • Klare og tydelige opkald

Så lette og komfortable,at du kan have dem på i timevis

Så lette og komfortable,at du kan have dem på i timevis

Disse over-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let,at du næsten ikke kan mærke den,og de bløde ørepuder kan vinkles,så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem,desto mere vil du elske dem.

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Du får fantastisk lyd fra enhederne på 40 mm og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang,kan du aktivere dynamisk bas via Philips Headphones-appen,så du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre,selv om du hører musikken dæmpet.

Op til 65 timers afspilningstid med hurtig opladning

Op til 65 timers afspilningstid med hurtig opladning

Med op til 65 timers afspilningstid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C,og en hurtig opladning på 5 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 3 timer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

16

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

1

05/02/2026

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Dato for brug 2025-01-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Dato for brug 2025-01-05

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Fordele

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Ulemper

N/A

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Dato for brug 2025-03-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Dato for brug 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Dato for brug 2026-02-16

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Dato for brug 2026-02-16

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.