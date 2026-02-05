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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Høj komfort, fantastisk lyd, kompakt sammenfoldning
Tag disse trådløse over-ear-hovedtelefoner på, og nyd ægte komfort, mens du lytter. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker og op til 65 timers brug. Desuden kan de nemt foldes sammen, så du nemt kan opbevare dem, mens du er på farten.
Lette over-ear-hovedtelefoner
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Op til 65 timers spilletid
Klare og tydelige opkald
Disse over-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let,at du næsten ikke kan mærke den,og de bløde ørepuder kan vinkles,så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem,desto mere vil du elske dem.
Du får fantastisk lyd fra enhederne på 40 mm og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang,kan du aktivere dynamisk bas via Philips Headphones-appen,så du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre,selv om du hører musikken dæmpet.
Med op til 65 timers afspilningstid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C,og en hurtig opladning på 5 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 3 timer.
4.3
ud af 5
16
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
katten84
05/02/2026
Sverige
Bekræftet køber
jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Dato for brug 2025-01-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Dato for brug 2025-01-05
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Fordele
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Ulemper
N/A
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Dato for brug 2025-03-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Dato for brug 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Dato for brug 2026-02-16
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Dato for brug 2026-02-16