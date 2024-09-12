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Udgået
TAH6506BK/00
Aktiv støjreduktion
Slank og let
Multipoint-parring
Vil du reducere støj, når du er på farten? Interne mikrofoner i ørepuderne på disse trådløse over-ear-hovedtelefoner bortfiltrerer den motorstøj, du ikke vil høre, så du kan koncentrere dig om de sange, du holder af.
De ovale ørepuder og den slanke ramme giver en karakteristisk stil. Over-ear-pasformen skaber en forsegling, der passivt isolerer udefrakommende støj. 32 mm enheder leverer dyb bas og klar, detaljeret lyd.
Strømlin din arbejdsdag. Disse trådløse hovedtelefoner kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid og skifte mellem dem efter behov. Så du kan lytte til musik fra din bærbare computer og modtage opkald fra din telefon.
2.9
ud af 5
17
Anmeldelser
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Fordele
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Ulemper
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Bekræftet køber
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Fordele
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Ulemper
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Auriculares sem fios
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Auriculares sem fios
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.