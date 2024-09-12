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Udgået

Trådløse hovedtelefoner

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Anmeldelser
Hvert øjeblik. Hver dag.
Disse elegante, slanke trådløse hovedtelefoner handler om fokus. Uanset hvor du lytter, kan du med aktiv støjreduktion fordybe dig i den musik, du holder af. Det er også nemt at gøre flere ting på samme tid ved at parre med to enheder samtidigt.
Se alle fordele

Hvert øjeblik. Hver dag.

  • Aktiv støjreduktion

  • Slank og let

  • Multipoint-parring

Fokuserer på din musik. Aktiv støjreduktion

Fokuserer på din musik. Aktiv støjreduktion

Vil du reducere støj, når du er på farten? Interne mikrofoner i ørepuderne på disse trådløse over-ear-hovedtelefoner bortfiltrerer den motorstøj, du ikke vil høre, så du kan koncentrere dig om de sange, du holder af.

Slankt over-ear-design. Karakteristisk udseende

De ovale ørepuder og den slanke ramme giver en karakteristisk stil. Over-ear-pasformen skaber en forsegling, der passivt isolerer udefrakommende støj. 32 mm enheder leverer dyb bas og klar, detaljeret lyd.

Bluetooth-multipoint-tilslutning. Arbejd bedre

Bluetooth-multipoint-tilslutning. Arbejd bedre

Strømlin din arbejdsdag. Disse trådløse hovedtelefoner kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid og skifte mellem dem efter behov. Så du kan lytte til musik fra din bærbare computer og modtage opkald fra din telefon.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

17

Anmeldelser

3

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Fordele

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Ulemper

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Fordele

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Ulemper

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Auriculares sem fios

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH6506BK Auriculares sem fios

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.