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Trådløse over-ear-hovedtelefoner

TAH7508BK/97

5

| (1) Anmeldelse

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

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Arbejde eller leg, kom gennem din dag med disse trådløse støjreducerende hovedtelefoner! Med adaptiv støjreduktion og en behagelig pasform over øret kan du holde dig fordybet. Du får fyldig, detaljeret lyd, og der er en indstilling til lav forsinkelse til gaming og film.

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  • Noise Canceling Pro

  • Lette over-ear-hovedtelefoner

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Op til 60 timers spilletid

Fordyb dig med Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Let, komfortabelt, sammenklappelig - og stilfuld!

De runde beslag til ørepuden og den slanke ramme giver disse over-ear hovedtelefoner en karakteristisk stil. Ørepuder i viskoelastisk skum holder dig komfortabel gennem lange lyttesessioner, og ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så du nemt kan opbevare dem i lommen eller en taske.

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Du vil nyde fyldig lyd fra 40 mm enheder og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du vil nyde den fulde effekt af dine foretrukne basgang uden at skrue op for lydstyrken, skal du blot aktivere dynamisk bas via multifunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

4
3
2
1

18/12/2025

Suomi

Suomi

Bekræftet køber

Erinomaiset kuulokkeet

Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

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