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Udgået

Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

TAH8505BK/00

4
| (8) Anmeldelser
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Lyt til dit musik og udeluk støjen omkring dig. Du kan styre den aktive støjreduktion på disse trådløse over-ear-hovedtelefoner, alt efter hvilke omgivelser du befinder dig i. Med 30 timers spilletid og fleksibel hurtig opladning kan du høre musik på hele turen
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trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

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  • 40mm drivere/lukket bagside

30 timers afspilningstid eller taletid (25 timer med ANC slået til)

På enhver tur, kan disse hovedtelefoner klare opgaven. En enkelt opladning tager kun 2 timer. Du får 30 timers afspilningstid (eller taletid) med aktiv støjreduktion slået fra og 25 timer med den slået til. To niveauer af hurtig opladning--Hurtig opladning og Lynhurtig opladning--giver dig ekstra 2 eller 6 timers afspilningstid.

Aktiv støjreduktion (ANC). Fortab dig i musikken

Læg det hele bag dig med aktiv støjreduktion. Luk støjen i toget eller på kontoret ude med et tryk på én knap. Hvis du er på farten, kan du lytte til musik, samtidig med at du kan høre, hvad der foregår omkring dig med opmærksomhedstilstanden.

Elegant, justerbar hovedbøjle. Bløde ørepuder

Fra afspilningsliste til podcast, perfekt justerede akustiske neodymdrivere leverer dyb bas og klare mellemtonefrekvenser. Bløde ørepuder dækker hele øret og skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. Hovedbøjlen er let, nem at justere og elegant: Disse hovedtelefoner vil ikke blive filtret ind i håret.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

8

Anmeldelser

3
1

05/02/2022

Sverige

Sverige

Fantastiska

Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Fordele

Very good sound.

Ulemper

volume is not so easy to set.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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