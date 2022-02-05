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Udgået
TAH8505BK/00
40mm drivere/lukket bagside
På enhver tur, kan disse hovedtelefoner klare opgaven. En enkelt opladning tager kun 2 timer. Du får 30 timers afspilningstid (eller taletid) med aktiv støjreduktion slået fra og 25 timer med den slået til. To niveauer af hurtig opladning--Hurtig opladning og Lynhurtig opladning--giver dig ekstra 2 eller 6 timers afspilningstid.
Læg det hele bag dig med aktiv støjreduktion. Luk støjen i toget eller på kontoret ude med et tryk på én knap. Hvis du er på farten, kan du lytte til musik, samtidig med at du kan høre, hvad der foregår omkring dig med opmærksomhedstilstanden.
Fra afspilningsliste til podcast, perfekt justerede akustiske neodymdrivere leverer dyb bas og klare mellemtonefrekvenser. Bløde ørepuder dækker hele øret og skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. Hovedbøjlen er let, nem at justere og elegant: Disse hovedtelefoner vil ikke blive filtret ind i håret.
4.0
ud af 5
8
Anmeldelser
Ewisen
05/02/2022
Sverige
Fantastiska
Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Fordele
Very good sound.
Ulemper
volume is not so easy to set.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
De faktiske resultater kan variere