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Starter i
Super sikre, super sjove!
Lad børnene rocke med disse farverige hovedtelefoner med ledning! De er lette, robuste og har begrænset lydstyrke, så børnene kan lytte sikkert. Er vennerne på besøg? Med lyddeling kan børnene serieforbinde deres hovedtelefoner med en vens, så de kan lytte sammen.
On-ear-hovedtelefoner med ledning
Lydstyrke begrænset til 85 dB
Kan tilpasses. Lyddeling
Holdbare og foldbare
Disse hovedtelefoner er specialdesignet til at være sikre for små ører og har en lydstyrkegrænse på 85 dB*. Musik, tegnefilm, film, undervisningsvideoer: Uanset hvad de er optaget af, kan du slappe af i visheden om, at de ikke lytter ved for høj lydstyrke.
Mindre ørekopper med bløde ørepuder gør disse lette hovedtelefoner behagelige for børn. Den polstrede hovedbøjle er også nem at justere, så den passer perfekt, og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej hovedtelefonerne skal vende.
Det flerfarvede design får hovedtelefonerne til at skille sig ud på alle de rigtige måder – og børn kan tilpasse deres hovedtelefoner med deres egne kunstværker! Løft blot det gennemsigtige vindue på ørekoppen, tilføj deres tegninger eller malerier, og klik vinduet på plads igen.
4.7
ud af 5
23
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fordele
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fordele
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Lydstyrken er begrænset til 85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.