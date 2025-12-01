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  • Super sikre, super sjove!
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  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
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  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!
  • Super sikre, super sjove!

On-ear-hovedtelefoner til børn

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

Starter i

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink

Super sikre, super sjove!

Lad børnene rocke med disse farverige hovedtelefoner med ledning! De er lette, robuste og har begrænset lydstyrke, så børnene kan lytte sikkert. Er vennerne på besøg? Med lyddeling kan børnene serieforbinde deres hovedtelefoner med en vens, så de kan lytte sammen.

Se alle fordele

Super sikre, super sjove!

  • On-ear-hovedtelefoner med ledning

  • Lydstyrke begrænset til 85 dB

  • Kan tilpasses. Lyddeling

  • Holdbare og foldbare

Altid sikre, altid sjove. Lydstyrken er begrænset til 85 dB*

Altid sikre, altid sjove. Lydstyrken er begrænset til 85 dB*

Disse hovedtelefoner er specialdesignet til at være sikre for små ører og har en lydstyrkegrænse på 85 dB*. Musik, tegnefilm, film, undervisningsvideoer: Uanset hvad de er optaget af, kan du slappe af i visheden om, at de ikke lytter ved for høj lydstyrke.

Børnevenlig komfort og nemme at bruge

Børnevenlig komfort og nemme at bruge

Mindre ørekopper med bløde ørepuder gør disse lette hovedtelefoner behagelige for børn. Den polstrede hovedbøjle er også nem at justere, så den passer perfekt, og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej hovedtelefonerne skal vende.

Farverigt design med ørekopper, der kan tilpasses

Farverigt design med ørekopper, der kan tilpasses

Det flerfarvede design får hovedtelefonerne til at skille sig ud på alle de rigtige måder – og børn kan tilpasse deres hovedtelefoner med deres egne kunstværker! Løft blot det gennemsigtige vindue på ørekoppen, tilføj deres tegninger eller malerier, og klik vinduet på plads igen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

23

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Fordele

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Ulemper

Inga än så länge.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Fordele

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Lydstyrken er begrænset til 85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.